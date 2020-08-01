بالفيديو .. تطوير جهاز يساعدك على التحكم بأحلامك!

ولكن الاختلاف بين الحالتين أن الشخص في حالة الهلوسة التنومية يكون قادرا على إدراك الإشارات الخارجية، وعلى وجه الخصوص الأصوات، التي استفاد منها المطورون في الواقع.
ووفقا للخبراء، فإن الجهاز ليس قادرا على خلق شعور أثناء النوم فقط، بل تمكين الشخص من سماع الأصوات أيضا.
وقال آدم هار هورويتز، وهو أحد مطوري الجهاز: "يمكن أن تكون الأحلام حول موضوع معين مفيدة بعد الاستيقاظ، مثل حل مشكلة تواجه الشخص في الحياة"، وفق موقع "popmech".
وأضاف: "الأمر الجيد، أننا من خلال هذا الجهاز نقوم باستحضار هذه الأحلام المفيدة عمدا".
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