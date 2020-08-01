«شبورة مائية صباحا ومائل للحرارة» .. حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس السبت، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة شبورة مائية وطقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

وعن حالة الطقس ليلا معتدل على القاهرة والوجه البحري و معتدل على السواحل الشمالية و معتدل على شمال وجنوب الصعيد وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 25

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوه 40 23

بورسعيد 32 26

دمياط 31 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 25

العريش 34 22

رفح 33 23

رأس سدر 37 25

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نخل 38 22

نويبع 40 30

طابا 38 30

كاترين 35 25

الطور 35 26

شرم الشيخ 42 29

الغردقة 40 30

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 25

بنى سويف 38 25

المنيا 40 25

أسيوط 42 26

سوهاج 43 26

قنا 44 28

الأقصر 46 31

أسوان 46 31

ادفو 45 30

أبوسمبل 44 29

الوادى الجديد 47 29

شلاتين 39 28

أبو رماد 38 29

حلايب 36 30

رأس حدربة 35 30