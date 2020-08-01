شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق يحمى هاتفك الأندرويد من خطر التجسس.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكاميرات فى الهواتف الحديثة من أهم التقنيات التى تملكها هذه الأجهزة، لكن هذه التقنيات قد تستغل أحيانا للتجسس على المستخدمين، وللحد من خطر التجسس وحماية خصوصية أصحاب الهواتف وتحديدا تلك العاملة بأنظمة اندرويد يمكن تحميل تطبيق ظهر مؤخرا لهذه الغاية.

والمميز فى تطبيق Access Dots هو أنه يوفر لهواتف أندرويد نفس ميزة الأمان الجديدة التى أعلنت عنها شركة آبل مؤخرا، ووعدت بأنها ستظهر فى نسخ iOS 14 المنتظرة، والتى تنبه صاحب الهاتف عندما تكون كاميرا أو مايكروفونات هاتفه مفعلة، حسب روسيا اليوم.

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مبدأ عمل التطبيق الجديد بسيط جدا فبعد تحميله فى الهاتف وتفعيله ستظهر فى أعلى الشاشة نقطة مضيئة صغيرة بلون معين فى حال كانت كاميرا الهاتف مفعلة أو تستعمل من قبل أى تطبيق آخر، وكذلك ستظهر علامة ضوئية بلون مغاير فى حال كانت الميكروفونات مفعلة، والمميز أن هذه النقاط ستظهر للمستخدم حتى لو كانت شاشة هاتفه مقفلة.

وهذا الأمر تبعا للخبراء سينبه أصحاب الهواتف إلى عمل كاميرات وميكروفونات هواتفهم، وسيحميهم من خطر التجسس، خصوصا أن بعض التطبيقات المشبوهة تستغل الكاميرات والميكروفونات للتنصت على المستخدم دون علمه أحيانا، وترسل تلك البيانات إلى جهات ثالثة دون علم المستخدم.

جدير بالذكر أن نظام IOS 14 سيتضمن مهمة أخرى للتحكم فى من يتتبعك عبر الإنترنت، حيث قدمت الشركة للمستخدمين خيارين يمكن الاختيار من بينهما، أحدهما الرفض الصريح وحظر أى تطبيق يحاول تتبعه عبر الإنترنت بهدف جمع بياناته الشخصية لاستهدافه بالإعلانات، مما سيشكل ضربة كبرى للشركات الإعلانية، مثل فيس بوك وجوجل، إذ أعلنت شركة أبل أنه من أجل تتبعك عبر الإنترنت بهدف إرسال الإعلانات المستهدفة إليك، يجب أن تطلب التطبيقات التى تعمل على تتبعك، مثل: فيس بوك وجوجل إذنًا صريحًا منك بذلك فى هاتف أيفون.