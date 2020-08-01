شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم نمو الاشتراكات.. زيادة خسائر سبوتيفاى خلال الربع الثالث من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت خدمة البث الصوتي سبوتيفاي عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، حيث جاء على رأسها نمو عدد المشتركين الجدد، خاصة ذوي الاشتراكات المدفوعة حيث حققت نمو بنحو 27%، حيث تمتلك الخدمة حاليا 299 مليون مستخدم بنمو 29% مقارنة بالعام الماضي، منهم 138 مليون مشترك بحساب مدفوع.

وبحسب موقع سبوتيفاي، فقد كشف التقرير عن تغير عادات الاستماع لدى المستخدمين، إذ أصبح هناك إقبال متزايد على البودكاست حيث ارتفع عدد المشتركين الذين يستمعون إليه إلى 21%، لكن تضاعف عدد الحلقات والبرامج التي يستمع إليها نفس هؤلاء المشتركين بالتالي أصبحوا يقضون وقت أطول في استهلاك البودكاست بدلاً من الموسيقى.

لكن في نفس الوقت زادت خسائر سبوتيفاي الصافية خلال الربع الأخير إلى نحو 356 مليون يورو، وذلك مقارنة مع 76 مليون يورو العام الماضي، من عائدات إجمالية 1.89 مليار يورو، ورغم من ارتفاع إيراداتها من الاشتراكات المدفوعة بنحو 17%، إلا أن عائدات الإعلانات تراجعت بنحو 21% بسبب فيروس كورونا، فيما تتوقع الشركة أن تضيف 2-6 مليون مشترك مدفوع خلال الربع القادم، وتقلص خسائرها إلى ما بين 70-150 مليون يورو.