شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى .. كيف تجعل تطبيقات Spotify تعمل على الكمبيوتر بشكل أفضل والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "the verge"، يمكنك بدء تدفق Chromecast على تطبيقات سطح المكتب بنفس طريقة تدفق Spotify Connect - الآن بعد التحديث الأخير، وكل ما تحتاج ان تفعله هو هذه الخطوات البسيطة:
- الضغط على زر "الأجهزة المتاحة" في الجزء السفلي الأيسر من الواجهة.
- من هناك يمكنك الاختيار بين أجهزة البث الخاصة بك.
- تتضمن الآن Google Cast بالإضافة إلى مكبرات الصوت التي تدعم Spotify Connect.
ولعل هذه الوظيفة التي تصل مع الإصدار 1.1.38 من تطبيق سطح المكتب، هو شيء يطالب به المستخدمون منذ سنوات.
هناك سلاسل رسائل في منتديات مجتمع Spotify يعود تاريخها إلى عام 2015، في نفس العام الذي أطلقت فيه Google جهاز Chromecast Audio dongle الذى تم إيقافه الآن، كانت تطالب بهذا الأمر.
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