شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة ميكروبات فى أعماق البحار نائمة منذ 100 مليون سنة للحياة مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل"، تنتمي الميكروبات إلى عشر مجموعات مختلفة من البكتيريا وتم انتشالها من الرواسب العميقة تحت قاع البحر في قلب جنوب المحيط الهادئ.

يقول العلماء، إنه تم العثور عليهم في عينات طينية تم حفرها من سفينة الأبحاث JOIDES Resolution حول 245 قدمًا (74.5 مترًا) تحت قاع البحر، أقل من 3.5 ميل (5.7 كم) من الماء.

نجا ما يصل إلى 99 % من الميكروبات على الرغم من عدم وجود مغذيات طوال ذلك الوقت، ووضع الباحثون، بقيادة الوكالة اليابانية لعلوم الأرض البحرية والتكنولوجيا الجيولوجي في علم الأحياء الجيولوجي يوكي مورونو، في حضانة خاصة لمدة تصل إلى 557 يومًا في المختبر.

Advertisements

ورد الباحثون في هذه الفترة مصادر الكربون والنيتروجين مثل الأمونيا والأسيتات والأحماض الأمينية إلى الميكروبات وازدهرت الميكروبات لاحقًا.

وقال الدكتور يوكي مورونو مورونو، باحث الدراسة، "من المفاجئ والصعب بيولوجيًا أنه يمكن إحياء جزء كبير من الميكروبات من وقت طويل جدًا من الدفن أو الوقوع في ظروف طاقة منخفضة للغاية".

كانت الميكروبات هوائية أي تتطلب الأكسجين للعيش، وكان الأكسجين موجودًا في عينات الرواسب، وهذا يشير كما قال الباحثون، إلى أنه إذا تراكمت الرواسب تدريجيًا في قاع البحر بمعدل لا يزيد عن ساحة أو اثنين كل مليون سنة، فقد يظل الأكسجين موجودًا لتمكين هذه الميكروبات من البقاء على قيد الحياة لفترات هائلة من الوقت.

قال ستيفن ديهونت، أستاذ علم المحيطات بجامعة رود آيلاند، "لقد كنت متشككًا في البداية ، لكننا وجدنا أن ما يصل إلى 99.1 في المائة من الميكروبات في الرواسب المودعة منذ 101.5 مليون سنة ما زالت على قيد الحياة ومستعدة لتناول الطعام".