شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تعيد تصميم تطبيق أليكسا على الهواتف.. اعرف مزاياه الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيد أمازون تصميم تطبيق أليكسا على iOS و Android و Fire OS للتركيز على الوظائف الأساسية بدلاً من مهارات الطرف الثالث أو توقعات الطقس، وفقًا لتقارير TechCrunch، فإن الشاشة الرئيسية هي المكان الذي يبدو أنه تم فيه إجراء أكبر التغييرات، فيظهر زر استدعاء أليكسا الآن بشكل بارز في أعلى الشاشة الرئيسية، بدلاً من الجزء السفلي.

وفقا لما ذكره موقع "theverge"، فإنه بدلاً من إظهار توقعات الطقس وقائمة بمهارات الجهات الخارجية الموصى بها، سيعرض التطبيق الآن قائمة مخصصة لإجراءات أليكسا بدءًا من إعداد التنبيهات أو الوصول إلى الموسيقى التي تم تشغيلها مؤخرًا أو إنشاء قائمة تسوق، والتي سوف تختلف باختلاف كيفية استخدام التطبيق.

وفي الوقت نفسه، تم تحويل مهارات اليكسا التابعة لجهة خارجية والتي احتلت مكان الصدارة سابقًا في الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية إلى علامة التبويب "المزيد" في التطبيق، حيث يمكن العثور عليها الآن ضمن "المهارات والألعاب".

يشير TechCrunch إلى أن استخدام هذه المهارات يبدو منخفضًا، وأنهم لم يروا نجاحًا كبيرًا، وضمن قسم "المزيد"، يتم ربط هذه المهارات بميزات متقدمة أخرى مثل التذكيرات.

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يأتي التصميم الجديد بعد أن أعلنت أمازون مؤخرًا عن اثنين من الميزات الجديدة المثيرة للاهتمام لأليكسا على الهاتف المحمول، ففي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت أنه ستتمكن من استدعاء مساعدها الصوتي باستخدام صوتك فقط بدون الضغط على الزر الأزرق طالما كان لديك تطبيق Alexa مفتوحًا.

كما أنه في الأسبوع الماضي أطلقت معاينة لميزة جديدة تتيح لك إطلاق أليكسا لتطبيقات iOS وأندرويد، ومن الواضح أن أمازون تريد أن تصبح Alexa بديلاً لا يعتمد على النظام الأساسي لـ Google Assistant و Siri، ويعد تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها جزءًا أساسيًا لتحقيق ذلك.

تقول أمازون، إن التطبيق الجديد سيتم طرحه تدريجيًا خلال الشهر المقبل، ويفترض أن يكون متاحًا لجميع مستخدمي iOS وAndroid و Fire OS بحلول نهاية أغسطس.