شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو مبيعات أيفون فى الصين بنسبة 225% .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن ارتفاع نسبة مبيعات هواتف أيفون خلال الربع الثاني من 2020، حيث ساهم السوق الصيني بنسبة كبيرة من مبيعات الشركة خلال الفترة ما بين شهر أبريل ويونيو، وقد حققت شركة ابل نسبة كبيرة في مبيعات هواتف الأيفون خلال الربع الثاني من 2020 في السوق الصيني بشكل خاص، حيث استطاع السوق الصيني أن يشهد زيادة في المبيعات بنسبة 225% خلال هذه الفترة.

وبحسب موقع GSM الهندى، فقد كشفت شركة الأبحاث السوقية CINNO عن مبيعات هواتف الأيفون التي وصلت إلى 13 مليون وحدة خلال الربع الثاني من عام 2020، والذي ساهم في الزيادة السنوية في مبيعات ابل بنسبة 62%، فيما ساهم السوق الصيني بشكل خاص في ارتفاع مبيعات هواتف الأيفون، حيث قامت عملاق التكنولوجيا بشحن 500000 وحدة إلى السوق الصيني، مما ساهم في انتعاش مبيعات سلسلة هواتف iPhone 11 بشكل كبير.

على جانب آخر ساهم هاتف iPhone SE للعام 2020 في زيادة المبيعات بشكل ملحوظ، حيث شكل عامل جذب قوي للكثير من المستخدمين.

وقد كشفت شركة أبل عن نتائجها المالية للربع الثالث من 2020 الذى انتهي في يونيو، حيث حققت الشركة نمو كبير في الإيرادات بفضل مبيعات أجهزتها المختلفة خاصة أيفون، حيث تمكنت الشركة من تحقيق إيرادات وصلت لـ 59.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2020 وهو ما يمثل نمو 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما شكلت الإيرادات العالمية نحو 60% من إجمالي نتائج الشركة، كما ساهم ذلك في تحقيق 11.25 مليار دولار صافي دخل بفضل النمو المرتفع.