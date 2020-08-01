شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر ميزة جديدة لفهم الأخبار بشكل أفضل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر شركة جوجل حاليا ميزة جديدة في محرك البحث الخاص بها، والتى تتيح للمستخدمين فهم سياق الأحداث والصورة الكبيرة بشكل أفضل عند الاطلاع على خبر تفصيلي، حيث إن الميزة الجديدة تظهر فى شكل بطاقة تحت اسم for context وتقوم بعرض رابط أخبار أخرى متعلقة بنفس موضوع خبرك لتعطيك نظرة شمولية أكثر حول الخبر.

وبحسب موقع engadget الأميركى، فقد بدأت شركة جوجل في اختبار هذه الميزة على الهواتف الذكية في البداية، فعلي سبيل المثال عند البحث عن موضوع ما في محرك البحث، فسيعرض أولاً بطاقة Top Stories وبها روابط من أفضل وأحدث المصادر، كما يوجد أسفلها بطاقة for context التي تظهر رابط خبر آخر مرتبط بالخبر الذي تبحث عنه.

وتعتمد جوجل في ذلك الأمر على قدرة خوارزمياتها على فهم مضامين الأخبار وعلاقتها ببعضها وبذلك تجعل تجربة المستخدم أفضل وأسهل لتركز على جودة النتائج وليس فقط عرضها، حيث تعد هذه الميزة شبيهة بميزة ""حول هذا المحتوى" التى يوفرها فيس بوك والتى تعرض محتوى آخر تم نشره سابقاً من نفس الموقع ومتعلق بالمحتوى الذي يتصفحه المستخدم.