شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Stadia تختبر بث ألعاب 4G و5G .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "the verge"، إذا كنت ترغب في الاشتراك في التجربة، فافتح تطبيق Stadia على هاتف أندرويد الخاص بك، واضغط على الصورة الرمزية الخاصة بك ، وحدد التجارب، ثم "استخدام بيانات الجوال".
ولم يتضح ما إذا كانت Google قد أجرت تغييرات لجعل الأمور تسير بسلاسة أكثر اتساقًا عند اللعب عبر شبكة خلوية، خاصة عندما يكون اتصالًا مباشرًا.
وكانت شركة جوجل أعلنت من قبل أن خدمة Stadia للألعاب الإلكترونية أصبحت متاحة بالمجان للمستخدمين خلال أزمة كورونا، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء 8 أبريل، فيما أشارت شركة جوجل عبر موقعها الرسمي إلى أن الخدمة تظل متوفرة بالمجان لمدة شهرين للمشتركين بها في 14 دولة، وذلك بحسب موقع engadget الأمريكى.
فيما يمكن الوصول إلى هذه الخدمة عبر أي كمبيوتر محمول أو مكتبي أو حتى هاتف ذكي عبر متصفح "كروم" التابع لجوجل، ويمكن التحكم بالألعاب عبر جهاز التحكم الجديد Stadia Controller.
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