شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية.. لماذا سميت أمازون مساعدها الذكى "أليكسا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن كلمة السر وراء ابتكار مساعد ذكى من جانب أمازون، كان مسلسل Star Trek، فهو الحلم الذي دفع مهندسي أمازون إلى اختراع خدمة الصوت Alexa، حيث قال ديفيد ليمب، نائب الرئيس المسؤول عن أجهزة أمازون، للحاضرين في Fortune Brainstorm Tech، إنهم كانوا يحاولون نسخ فكرة الجهاز الذى كان يستجيب في مسلسل الخيال العلمى Star Trek عندما يقال له "كمبيوتر".

ووفقا لما ذكره موقع " Businessinsider"، كانت المشكلة في اختيار كلمة لا يستخدمها الناس عادة في الحياة اليومية، فكان يجب تغيير كلمة "كمبيوتر"، لذا بعد اختبار أسماء مختلفة ، هبط الفريق على كلمة Alexa، والتي تستخدم حروف سهلة و "x" بدت فريدة إلى حد ما.

لكن المهندسين أحبوا أيضًا الاسم لهذا السبب الغريب إلى حد ما في Star Trek-ish، حيث قال ليمب "لقد كانت تذكرنا قليلاً بمكتبة ألكسندر" التي كانت في وقت ما حارس كل المعرفة.

كانت الفكرة أنه يمكنك أن تسأل أليكسا أي شيء، وستعرف وتجيب، ومع ذلك فإنه في الوقت الحالى، معظم ما يطلبه الناس من Alexa لا يتطلب أن يكون بمعرفة كبرى أو كل ذلك الذكاء، حيث إنهم يطلبون منه في الغالب تشغيل الموسيقى أو ضبط منظم الحرارة، ويمكنك أيضًا تدريب Alexa و Echo لطلب سيارتك.

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بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بروح الدعابة الطفولية إلى حد ما، هناك أيضًا مهارة حيث يمكنك أن تطلب من Alexa إصدار أصوات تشبه تلك التي يصدرها جهازك الهضمي عندما تأكل الكثير من الفاصوليا.

كما أنه بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يطلق عليهم اسم Alexa، أو لديهم حيوانات أليفة بهذا الاسم، ويشعرون أنهم لا يستطيعون امتلاك مساعد حتى لا يختلط الأمر عليهم، هناك إعداد في التطبيق يتيح الاختيار بين كلمتين "تنبيهتين" أخريين، وهما أمازون وEcho.