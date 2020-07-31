شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انفصال أقمار "إكسبريس" عن صاروخ النقل "بروتون-إم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن انفصال وحدة التعجيل "بريز-إم" و القمرين "إكسبريس-80" و"إكسبريس-103" عن صاروخ النقل "بروتون-إم"، وكان صاروخ النقل "بروتون-إم" قد أطلق بنجاح من مطار بايكونور الفضائي في الساعة الثانية عشرة و25 دقيقة فجر يوم الجمعة 31 يوليو الجاري، بعد تأجيل إطلاقه يوما واحدا لتبديل جهاز التحكم بوحدة التعجيل "بريز-إم".

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وبعد انفصال وحدة التعجيل مع القمرين عن الصاروخ، سيتم وضعهما في المدار المقرر والمتميز بأدنى ارتفاع له 16.6 ألف كيلومتر وأقصى 54.9 ألف كيلومتر، حيث من المقرر انفصال القمر "إكسبريس-80" عن وحدة التعجيل في الساعة 18.24 وفي الساعة 18.41 بتوقيت موسكو سينفصل القمر "إكسبريس-103"، بحسب روسيا اليوم.

وتجدر الإشارة، إلى أن القمر الصناعي "إكسبريس-80" بعد انفصاله عن وحدة التعجيل، سيستمر في التحليق بمساعدة محركه الكهربائي مدة 152 يوما للوصول إلى المدار الدائري بارتفاع 35786 كيلومتر. أما القمر "إكسبريس-103" فسوف يستمر تحليقه إلى مداره المقرر 160 يوما، ومن المقرر تشغيل القمرين في شهر فبراير عام 2021 المقبل.