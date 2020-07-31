شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بفضل أيفون.. نمو إيرادات شركة أبل خلال الربع الثالث من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل عن نتائجها المالية للربع الثالث من 2020 الذى انتهي في يونيو، حيث حققت الشركة نمو كبير في الإيرادات بفضل مبيعات أجهزتها المختلفة خاصة أيفون، حيث تمكنت الشركة من تحقيق إيرادات وصلت لـ 59.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2020 وهو ما يمثل نمو 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما شكلت الإيرادات العالمية نحو 60% من إجمالي نتائج الشركة، كما ساهم ذلك في تحقيق 11.25 مليار دولار صافي دخل بفضل النمو المرتفع.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد تمكنت أبل من تحقيق سيولة مالية بقيمة 16.3 مليار دولار الربع الثالث 2020 مما يمثل رقم قياسي جديد للشركة، ولعل نمو مبيعات الأجهزة كانت العلامة الفارقة هذه المرة، حيث حقق أيفون وأيباد والساعات الذكية أرقام قياسية.

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فيما كشفت أبل أن مبيعات هواتف أيفون وصلت إلى 26.4 مليار دولار مقارنة بـ 25.9 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وربما يعود هذا النمو إلى إطلاق آيفون SE رخيص الثمن مع بداية الربع الثالث، لكن الشركة لم تكشف عن عدد الهواتف المباعة واكتفت بالحديث عن إيراداتها.

وفيما يتعلق بمبيعات أجهزة أيباد فقد قفزت إلى 6.6 مليار دولار مقارنة مع 5 مليارات دولار في الربع الثالث للعام 2019، وفي نفس السياق نمت مبيعات أجهزة ماك بنحو 20% لتحقق 7.1 مليار دولار للشركة في قفزة كبيرة لإيرادات أجهزة الكمبيوتر، وربما يعود ذلك إلى جائحة كورونا والعمل من المنزل.

فيما حققت ساعة أبل الذكية مبيعات بقيمة 6.45 مليار دولار لتسجل رقمًا قياسيًا لأي ربع مالي بعيدًا عن العطلات السنوية، وعلى الجانب الآخر، فقد "أكد لوكا" مايستري المدير المالي لأبل تأخر إطلاق آيفون 2020 على هامش الحديث عن النتائج المالية.