شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تطبيق Family Safety من مايكروسوفت .. وما هى مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت مؤخرا عن تطبيق Family Safety مؤخرا، والذى يعتبر تطبيقا خاصا بإدارة وقت الشاشة للأطفال، واستخدام التطبيقات، في محاولة لتوفير الأمان الرقمي لهم، وإبلاغ الآباء بأي نشاطات غير مصرّح لهم القيام بها خلال تصفح الويب.

تطبيق Family Safety

هو تطبيق يتيح للوالدين الحصول على تقرير حول طريقة استخدام الطفل للهاتف، والكيفية التى يتعامل بها مع التطبيقات، كما أنه يتيح تعيين حدود للوقت المسموح به، إضافة إلى إمكانية مشاركة الموقع، إضافة إلى قدرته على مزامنة البيانات مع أجهزة ويندوز، وإكس بوكس وغيرها.

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كما يمكن للوالدين أيضا تقييد التصفح للمواقع الملائمة للأطفال، إلا أن هذه الميزة ستعمل فقط من خلال متصفح إيدج في ويندوز، وجهاز إكس بوكس، وأجهزة أندرويد، كما يقوم التطبيق أيضا بإرسال تقارير الاستخدام الأسبوعي للوالدين، وإشعارات عندما يقوم الأطفال بالشراء من متجر مايكروسوفت.

كذلك فيمكن استخدام التطبيق لمشاركة الموقع بين أفراد العائلة، مما يتيح للوالدين معرفة موقع أطفالهم، كما تُخطط مايكروسوفت أيضًا لإضافة إشعارات عندما يصل أفراد العائلة أو يغادرون موقعًا.