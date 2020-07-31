كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حار رطب على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً معتدل على كل الأنحاء.
وأضافت الأرصاد في بيان، أن هناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال وجنوب الصعيد، ونشطة على أقصى غرب السواحل الشمالية، وعلى مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.
ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.
وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين ، والبحر الأحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
الإسكندرية 32 25
وادي النطرون 35 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 25
دمنهور 33 24
بلطيم 32 25
مطروح 30 22
السلوم 32 22
سيوة 40 23
بورسعيد 32 26
دمياط 31 26
الزقازيق 35 25
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 38 24
السويس 37 25
العريش 34 22
رفح 33 23
رأس سدر 37 25
نخل 38 22
نويبع 40 30
طابا 38 30
كاترين 35 25
الطور 35 26
شرم الشيخ 42 29
الغردقة 40 30
مرسى علم 38 29
الفيوم 37 25
بني سويف 38 25
المنيا 40 25
أسيوط 42 26
سوهاج 43 26
قنا 44 28
الأقصر 46 31
أسوان 46 31
ادفو 45 30
أبوسمبل 44 29
الوادى الجديد 47 29
شلاتين 39 28
ابو رماد 38 29
حلايب 36 30
رأس حدربة 35 30
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار رعدية وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس ثاني أيام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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