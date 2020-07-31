شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلومبرج: فيس بوك يحصل على حقوق عرض مقاطع فيديو موسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن شركة فيس بوك استكملت سلسلة من الاتفاقات للحصول على حق عرض مقاطع فيديو موسيقية على منصتها، وهو ما يشير إلى مزيد من المنافسة المحتملة بينها وبين يوتيوب منصة عرض مقاطع الفيديو في شركة ألفابت.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن يعلن فيس بوك عن شراكة مع ثلاث من كبار شركات الموسيقى في العالم، وهي يونيفرسال ميوزيك جروب وسوني ميوزيك انترتينمنت ووورنر ميوزيك جروب.

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فيما يتعد يونيفرسال كمجموعة متعاقدة مع تيلور سويفت وليدي جاجا وريانا وغيرهم، بينما تشمل الأسماء الكبيرة في سوني كلا من بيونسيه وماريا كاري وأليشيا كيز، فيما لم يرد فيس بوك وسوني ويونيفرسال ميوزيك وورنر ميوزيك على طلب رويترز الحصول على تعليق.

على جانب آخر فاز فيس بوك بالجولة الأولى من معركته أمام المحكمة ضد ما وصفه بمطالب مفرطة من منظمي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بعد أن أوقفت محكمة الدرجة الثانية في أوروبا هذه الطلبات مؤقتًا حتى تصدر حكمًا نهائيًا، ويتم التحقيق مع مجموعة وسائل الإعلام الاجتماعية الأمريكية من قبل المفوضية الأوروبية بسبب مجموعة كبيرة من البيانات والسوق عبر الإنترنت، ما قد يؤدي إلى غرامات وأوامر باهظة لتغيير ممارساتها التجارية.

وبحسب موقع TOI الهندي، فقد رفع فيس بوك في 15 يوليو دعوى قضائية ضد منفذي المنافسة في الاتحاد الأوروبي في المحكمة العامة التي تتخذ من لوكسمبورج مقراً لها، قائلة إن المفوضية كانت تسعى للحصول على معلومات تتجاوز ما هو ضروري ، بما في ذلك التفاصيل الشخصية للغاية.