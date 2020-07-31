شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض إيرادات جوجل لأول مرة فى تاريخ الشركة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يترك وباء فيروس كورونا أي شركة إلا وأثر عليها، ولا تختلف جوجل عن ذلك، ففي الربع الأخير، حذرت عملاق محركات البحث من أنها تتوقع أن ترى تأثير فيروس كورونا في نتائج الربع الثاني وأصبح هذا حقيقة الآن، حيث شهدت الشركة الأم لشركة جوجل والتى تعرف بـ "Alphabet" أول انخفاض في الإيرادات في تاريخها.

وبحسب موقع TOI الهندى، فعلى الرغم من انخفاض إيراداتها، فقد تمكنت الشركة من التغلب على توقعات إيرادات وول ستريت، حيث بلغ إجمالي الإيرادات للربع الحالي 38.3 مليار دولار ، في حين أن الإيرادات المتوقعة كانت 37.4 مليار دولار، ولكن مع الإيرادات الحالية، شهدت الشركة انخفاضًا بنسبة 2٪ عن الربع الثاني من عام 2019.

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وقالت روث بورات المديرة المالية لشركة Alphabet و جوجل في تقرير الأرباح أن التحسن التدريجي في الإعلانات نجح في تحقيق الإيرادات، وقد أفادت شركة Alphabet أن عائدات الإعلانات بلغت 29.9 مليار دولار للربع الثاني، مقارنة بـ 32.5 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2019.

كما وارتفعت إيرادات الإعلانات على YouTube إلى 3.81 مليار دولار من 3.6 مليار دولار العام الماضي، ومن ناحية أخرى ، شهد قطاع جوجل Cloud أيضًا ارتفاعًا في الإيرادات إلى 3.01 مليار دولار، وتشمل الإيرادات الأخرى لـ جوجل متجر Play والأجهزة وإيرادات YouTube غير الإعلانية التي تبلغ 5.12 مليار دولار.

و في الوقت الحاضر ، تواجه جوجل تحقيقات مكافحة الاحتكار إلى جانب شركات عمالقة التكنولوجيا الأخرى مثل أبل و أمازون و فيس بوك، وخلال جلسة الاستماع ، سأل الممثل الأمريكي ديفيد سيسيلين (D-R.I.) الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ، ساندر بيتشاي ، عن مزاعم بأن جوجل تسرق محتوى من شركات أخرى.