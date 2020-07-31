شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أستراليا تصبح أول دولة عالميا تجبر فيس بوك وجوجل على الدفع مقابل الأخبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن جوجل وفيس بوك والمنصات الرقمية الأخرى قد تضطر إلى دفع ملايين الدولارات من الغرامات لو أخفقت فى الامتثال لقانون جديد أصدرته هيئة تنظيم المنافسة فى استراليا اليوم الجمعة، وأوضحت الصحيفة أن لجنة المنافسة والمستهلك فى استراليا طلب منها فى استراليا تطوير ميثاق إلزامى فى إبريل الماضى بعدما توقفت المفاوضات بين المنصات الرقمية واللجنة ووسائل الإعلام، شهدت المنصات الإخبارية تراجعا حادا فى عائداتها الإعلانية بسبب كوفيد 19.

إذ تسعى أستراليا لإجبار عمالقة منصات التواصل الإجتماعي الأمريكية فيس بوك وجوجل على الدفع لوسائل الإعلام الأسترالية مقابل المحتوى الإخباري، وذلك في خطوة تاريخية لحماية الصحافة المستقلة التي سيتم مشاهدتها في جميع أنحاء العالم، وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج" إن أستراليا ستكون الدولة الأولى فى العالم التي تطالب فيس بوك وجوجل بالدفع مقابل المحتوى الإخباري الذي توفره الشركات الإعلامية بموجب نظام على غرار حقوق الملكية سيصبح قانونًا هذا العام.

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وتابع قائلا: نريد أن تستمر جوجل وفيس بوك فى تقديم هذه الخدمات للمجتمع الأسترالى، لكننا تريد أن يكون ذلك وفق شروطنا، ونريد أن تكون متوافقة مع قانوننا وأن تكون عادلة.

واضطرت عشرات الصحف للإغلاق منذ بدء الوباء، وتم إجبار مئات الصحفيين على ترك العمل أو جعلهم زائدين عن الحاجة فى الوقت الذى تسارعت فيه الأزمة التى تواجه صناعة الأخبار.