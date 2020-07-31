شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق منظومة منافسة لـGPS وجلوناس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس الصينى شى جين بينج، فى بكين فى حفل إطلاق عمل منظومة الملاحة العالمية الصينية BeiDou-3، وتم إطلاق القمر الصناعى الخامس والخمسين والأخير فى منظومة الأقمار الصناعية BeiDou-3، وانتقل بنجاح إلى مداره المحدد فى 23 يونيو.
وستنافس منظومة BeiDou-3، للملاحة بواسطة الأقمار الصناعية منظومتى GPS الأمريكية، وجلوناس الروسية، ومن المتوقع أن تبدأ المنظومة الصينية بتقديم خدمات الملاحة حول العالم، في وقت لاحق من هذا العام، بحسب روسيا اليوم.
وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، سيضم الطاقم رائدا فضاء ناسا شين كيمبرو وميجان ماك آرثر، ومن الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوى (JAXA) رائد الفضاء أكيهيكو هوشيد، ورائد الفضاء وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) توماس بيسكيت، حيث سينضم هوشيد وبيسكويت إلى Crew-2 كمتخصصين في المهمة.
كما أنه من المقرر إطلاق Crew-2 فى ربيع عام 2021، على افتراض أن مهمات SpaceX التجريبية وCrew-1 الحالية لـ SpaceX ستكون ناجحة.
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