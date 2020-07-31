شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق منظومة منافسة لـGPS وجلوناس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس الصينى شى جين بينج، فى بكين فى حفل إطلاق عمل منظومة الملاحة العالمية الصينية BeiDou-3، وتم إطلاق القمر الصناعى الخامس والخمسين والأخير فى منظومة الأقمار الصناعية BeiDou-3، وانتقل بنجاح إلى مداره المحدد فى 23 يونيو.

وستنافس منظومة BeiDou-3، للملاحة بواسطة الأقمار الصناعية منظومتى GPS الأمريكية، وجلوناس الروسية، ومن المتوقع أن تبدأ المنظومة الصينية بتقديم خدمات الملاحة حول العالم، في وقت لاحق من هذا العام، بحسب روسيا اليوم.

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على جانب آخر أعلنت ناسا إطلاق رواد الفضاء على متن كبسولة كرو دراجون 2 التابعة لـ SpaceX فى عام 2021، حيث كشفت وكالة الفضاء الأمريكية وشركاؤها الدوليون رسمياً أن رواد الفضاء سيحلقون في هذه المهمة في ربيع عام 2021، وستكون المهمة هي رحلة كرو داجون التشغيلية الثانية لـ SpaceX إلى محطة الفضاء الدولية، بعد مهمة رواد الفضاء القادمة Crew-1، والتى من المقرر إطلاقها فى سبتمبر.