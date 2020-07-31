علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: الصين تطلق منظومة منافسة لـGPS وجلوناس.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس الصينى شى جين بينج، فى بكين فى حفل إطلاق عمل منظومة الملاحة العالمية الصينية BeiDou-3، وتم إطلاق القمر الصناعى الخامس والخمسين والأخير فى منظومة الأقمار الصناعية BeiDou-3، وانتقل بنجاح إلى مداره المحدد فى 23 يونيو.

 

وستنافس منظومة BeiDou-3، للملاحة بواسطة الأقمار الصناعية منظومتى GPS الأمريكية، وجلوناس الروسية، ومن المتوقع أن تبدأ المنظومة الصينية بتقديم خدمات الملاحة حول العالم، في وقت لاحق من هذا العام، بحسب روسيا اليوم.

 

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على جانب آخر أعلنت ناسا إطلاق رواد الفضاء على متن كبسولة كرو دراجون 2 التابعة لـ SpaceX فى عام 2021، حيث كشفت وكالة الفضاء الأمريكية وشركاؤها الدوليون رسمياً أن رواد الفضاء سيحلقون في هذه المهمة في ربيع عام 2021، وستكون المهمة هي رحلة كرو داجون التشغيلية الثانية لـ SpaceX إلى محطة الفضاء الدولية، بعد مهمة رواد الفضاء القادمة Crew-1، والتى من المقرر إطلاقها فى سبتمبر.

 

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، سيضم الطاقم رائدا فضاء ناسا شين كيمبرو وميجان ماك آرثر، ومن الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوى (JAXA) رائد الفضاء أكيهيكو هوشيد، ورائد الفضاء وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) توماس بيسكيت، حيث سينضم هوشيد وبيسكويت إلى Crew-2 كمتخصصين في المهمة.

 

كما أنه من المقرر إطلاق Crew-2 فى ربيع عام 2021، على افتراض أن مهمات SpaceX التجريبية وCrew-1 الحالية لـ SpaceX ستكون ناجحة.

 

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