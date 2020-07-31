فيديو.. ريلمي تكشف عن هاتفها الجديد وتتحدى هواوي وسامسونغ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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ضمن خطتها للمنافسة بقوة على كعكة سوق الهواتف عالميا، كشفت شركة “Realme” الصينية للهواتف الذكية عن قرب طرح هاتف بمواصفات ممتازة وسعر رخيص تنافس به العملاقان “سامسونج” و”هواوي”.

وسيطرح الهاتف الجديد “Realme C15” في الأسواق بأسعار تبدأ من 137 دولارا تقريبا سيكون من أقوى المنافسين لهواتف الفئة المتوسطة من إنتاج سامسونج وهواوي.

الهاتف الجديد مزود بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، بدقة عرض (1600/720) بيكسل، لها معدل سطوع يعادل 420 شمعة/م، كما يأتي بهيكل أنيق مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

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وقامت Realme بتزويد الهاتف بماسح لبصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية، وبأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ Micro-USB للشحن ونقل البيانات.

وهذه الهاتف سيأتي بمعالجات MediaTek Helio G35 ثمانية النوى، ومعالج رسوم من نوع GE8320، وذاكرة وصول عشوائي 3/4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير.

ويحصل الجهاز على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (13+8+2+2) ميجابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.