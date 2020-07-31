شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: الفضائيين هم بناة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرد المهندس والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً إن الأهرامات المصرية بناها كائنات فضائية جاؤوا من أكوان أخرى. وحسبما أشارت روسيا اليوم، أثارت التغريدة المقتضبة التي كتبها ماسك، ردود أفعال متبانية، تراوحت بين الحيرة والتأييد والمطالبة بالتوضيح والتفسير، لكن الملياردير لم يرد.

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