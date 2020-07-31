شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف دور مستكشف ناسا فى اختيار بدلة فضاء أول بشرى على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه مركبة Perseverance من وكالة ناسا إلى كوكب المريخ للمساعدة في اليوم الذي يسير فيه البشر على الكوكب الأحمر، ففي حين أن المهمة الرئيسية للمستكشف هي البحث عن علامات الحياة الميكروبية القديمة، فإن عينات المواد الصغيرة المركبة في مقدمة السيارة ذات العجلات الست ستساعد في التحقق من خيارات النسيج التي تضعها وكالة ناسا لبدلات رواد الفضاء القادمة من المريخ في المستقبل.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، ستساعد هذه المواد نفسها أيضًا في الحفاظ على واحدة من أدوات العلوم في Perseverance مضبوطة جيدًا أثناء التحقيق في حوض النهر الجاف في Jezero Crater في المريخ.

قال لوثر بيجل، الباحث الرئيسي في شيرلوك: "أرادوا أن ينظروا إلى ما سيحدث عندما تكون هذه الأشياء على كوكب المريخ على مدى فترة طويلة من الزمن ونحتاج إلى طريقة للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح، لذلك كان الأمر مناسب لذلك".

Advertisements

وانطلق المستكشف من كيب كانافيرال بفلوريدا أمس، حيث يهبط على كوكب المريخ في 18 فبراير 2021، وتوجد بعض الأدوات العلمية الأخرى على المستكشف، مثل أداة SHERLOC التي تتضمن ليزر، ومقاييس طيف وكاميرا تسمى WATSON، والتي ستخضع لتقلبات واسعة في درجة الحرارة والغبار وظروف قاسية أخرى على كوكب المريخ.

كما أنه للتأكد من أن القياسات التي تستغرقها تبقى دقيقة، SHERLOC لديها هدف التحقق "المعايرة" على المركبة، وهو شيء سينظر فيه كل ثلاثة إلى خمسة أشهر للتأكد من أن الأداة تعمل بالطريقة التي يجب أن تعمل بها.

ويحتوي الصف السفلي على خمس عينات من مواد بدلة الفضاء، بما في ذلك البولي من قناع خوذة ؛ حوامل من Orthofabric و Vectran تستخدم في الجزء الخارجي من البدلة وعلى راحة القفازات، وقطعتين من تفلون، واحدة مكشوفة والأخرى مغلفة، التي تستخدم على ظهر القفازات، ووفي الوقت نفسه ، ستقوم فحوصات المعايرة الدورية أيضًا بجمع البيانات التي يحتاجها فريق بدلة الفضاء.