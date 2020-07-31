شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سوء الأحوال الجوية قد يتسبب فى تأجيل عودة مهمة SpaceX Dragon Crew والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى سوء الأحوال الجوية إلى تأخير الإطلاق الأولى لمهمة SpaceX Dragon Crew إلى محطة الفضاء الدولية فى مايو، ويواجه الفريق مشكلات مماثلة للعودة إلى الوطن فى نهاية هذا الأسبوع، إذ توجد عاصفة استوائية 500 تختمر فى منطقة البحر الكاريبى، والتى يمكن أن تجلب رياحًا شديدة إلى المحيط الأطلسي.

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وسبيس إكس أن كل شيء على ما يرام مع عودة رواد الفضاء دوج هيرلى وبوب بهنكن يوم الأحد 2 أغسطس، لكن الفرق تراقب الطقس عن كثب.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، قال مدير ناسا جيم بريدنستين: "الطقس الاستوائى المتجه نحو فلوريدا يمكن أن يؤخر عودة نهاية الأسبوع المخطط لها لأول طاقم سبيس إكس، وإذا لم يكن الطقس جيدًا أو كانت حالة البحر ليست جيدة، فسوف نأخذ وقتنا فى إعادة بوب ودوج إلى المنزل، أولويتنا رقم واحد هى سلامتهم ".

و قامت SpaceX و NASA يوم الأربعاء بمسح كبسولة طاقم Dragon لمغادرة محطة الفضاء الدولية والعودة إلى المنزل بعد رحلة لمدة شهرين.

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نظرًا لأن طيارى اختبار ناسا هيرلى وبهنكن سيهدفان إلى المحيط الأطلسى أو خليج المكسيك قبالة ساحل فلوريدا، يجب أن تكون الرياح والأمواج هادئة نسبيًا.

يقع نظام الطقس حاليًا فى شرق البحر الكاريبى ومن المتوقع أن يتطور إلى عاصفة استوائية مع رياح تصل إلى 40 ميلاً فى الساعة.

وقال ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجارى فى وكالة ناسا، إن مراقبى الطيران سيراقبون الطقس عن كثب، وإذا لزم الأمر، سيبقون رواد الفضاء فى محطة الفضاء حتى تتحسن الظروف.

صنعت شركة SpaceX التابعة لـ Elon Musk التاريخ فى 30 مايو عند إطلاق Hurley و Behnken إلى الفضاء الدولي.

تمثل المهمة، أول إطلاق لرواد فضاء ناسا من الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، كما أنها المرة الأولى التى ترسل فيها شركة خاصة أشخاصًا إلى المدار.