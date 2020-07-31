شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعلن إطلاق رواد فضاء على متن كرو دراجون 2 العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، سيضم الطاقم رائدا فضاء ناسا شين كيمبرو وميجان ماك آرثر، ومن الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي (JAXA) رائد الفضاء أكيهيكو هوشيد، ورائد الفضاء وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) توماس بيسكيت، حيث سينضم هوشيد وبيسكويت إلى Crew-2 كمتخصصين في المهمة.

كما أنه من المقرر إطلاق Crew-2 في ربيع عام 2021، على افتراض أن مهمات SpaceX التجريبية و Crew-1 الحالية لـ SpaceX ستكون ناجحة.

وسينتهي عرض Demo-2 يوم الأحد 2 أغسطس كما حددت ناسا، عندما يعود رائدا فضاء ناسا بوب بهنكن ودوج هيرلي إلى الأرض من محطة الفضاء على متن الكبسولة.

سيقضى رواد الفضاء حوالي ستة أشهر على متن المحطة الفضائية كأعضاء في طاقم البعثة، وسيشاركان المحطة مع ثلاثة من أفراد الطاقم الذين سيحلقون على متن مركبة فضائية روسية "سويوز"، مما يجعل إجمالي سبعة رواد فضاء في محطة الفضاء.

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جميع رواد الفضاء الأربعة لـ Crew-2 هم من قدامى الرواد في الفضاء، مع مجموعة متنوعة من المهام تحت أحزمتهم.

سافر كيمبرو إلى الفضاء مرتين: أولاً في عام 2008 على متن مكوك ناسا إندافور كجزء من مهمة STS-126 إلى المحطة، ثم مرة أخرى في عام 2016 على كبسولة سويوز كجزء من الرحلة الطويلة 49/50 إلى المحطة.

وسافرت ماك ارثر إلى الفضاء مرة واحدة على متن مكوك الفضاء أتلانتس كأخصائي مهمة في STS-125 ، والتي كانت مهمة الصيانة النهائية لتلسكوب هابل الفضائي.

كان هوشيد جزءًا من بعثتين إلى الفضاء، وكانت أول مهمة من طراز STS-124 في عام 2008، طار على متن المكوك ديسكفري، وفي الثاني عام 2012، طار إلى محطة الفضاء على متن مركبة فضائية سويوز في البعثتين 32 و 22.