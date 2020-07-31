شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روابط جوجل الجديدة تمنحك صورة أكبر حول القصص الإخبارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، يبدو أن الميزة التي تم رصدها سابقًا بواسطة Valentin Pletzer على تويتر، تظهر على الهواتف المحمولة لبعض نتائج البحث المحددة للغاية.

إن هذه الميزة لها مكان صغير بما فيه الكفاية بحيث قد تفوتك بسهولة، ولكن على سبيل المثال تم رصد مربع "for context" تحت قصة إخبارية، ومن المثير، أنها ربطت في المربع الملحق القصة برابط أخر له علاقة بنفس الموصوع لتوفير الصورة الأكبر.

Advertisements

ومن المحتمل أن هذه الميزة ليست مصممة لتحويل "ترافيك" من بعض الناشرين إلى آخرين، ولكن فقط لتقديم صورة أكبر حول قصة إخبارية.

هذه هي الطريقة التي تعمل بها ميزة "حول هذا المحتوى" على Facebook غالبًا، والتي تشير أيضًا بشكل متكرر إلى المحتوى ذي الصلة من نفس موقع الويب.

و تمتلك جوجل أيضًا "لوحات معلومات" و "مقتطفات مميزة" خارج مربع الأخبار لتوجيه الأشخاص إلى مزيد من المعلومات حول جميع أنواع الموضوعات.