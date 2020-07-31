شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية.. اعرف ليه اسم مساعد أبل الذكى " Siri" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسمى المساعد الذكى لأبل باسم " Siri"، الذى على الرغم من شهرته وكثرة استخدامه والاعتماد عليه مؤخرا لمستخدمى أيفون بشكل خاص إلا أنه مازال غامضا بشأن سبب تسميته أو معنى الاسم، الذى قد يكون اسمًا مألوفًا الآن، ولكن في المرة الأولى التي سمع فيها ستيف جوبز كلمة "سيري"، لم يجده جذابا.

وفقا لما ذكره موقع "the week"، قدم Dag Kittalaus، المُنشئ النرويجي للمساعد الافتراضي الشهير لـ iPhone 4S، تفاصيل حول كيفية تسمية التكنولوجيا وكيف أغرت مؤسس شركة أبل الراحل.

كشف في مؤتمر بدء التشغيل في شيكاغو، أنه كان يخطط لتسمية ابنته سيري على اسم زميل عمل سابق، ففي النرويج، سيري تعني "امرأة جميلة تقودك إلى النصر"، وحتى سجل نطاق Siri.com. ثم أنجب هو وزوجته ابنًا، وتم إغلاق الموقع.

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ولكن عندما كان Kittalaus مستعدًا لإطلاق تقنية التعرف على الكلام غير الواضح، قام بإحياء Siri، وقال: "تحتاج الشركات الاستهلاكية إلى التركيز على حقيقة أنه من السهل تهجئة الاسم، ومن السهل قوله".

تم الكشف عن Siri في عام 2007 ، وتم إطلاق التكنولوجيا كتطبيق IOS متاح في متجر Apple في أوائل عام 2010، ومع ذلك، كانت هناك مشكلة واحدة، لم يكن جوبز مغرمًا بالاسم.

استمر Kittalaus ، الذي عمل في Apple حتى أكتوبر 2011 ، في محاولة إقناعهم بأن Siri كان اسمًا رائعًا، ولكن في النهاية، تمسكت الشركة بالاسم لسبب أكثر وضوحًا: لا يمكن لأحد أن يبتكر أي شيء أفضل، ولعل الاختيار كان موفق، فيتم الآن استخدام الاسم أيضًا كاختصار لـ "Speech Interpretation and Recognition Interface." أى "واجهة تفسير وتعرف الكلام".