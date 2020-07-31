تكنولوجيا: لو هتشترى.. إيه الفرق بين Apple Watch Series 3 و Series 4 ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليس هناك شك فى أن Apple تصنع أفضل الساعات الذكية التى يمكن أن تشتريها، ولكن السؤال هو، هل يجب عليك شراء Apple Watch Series 3 الأقدم والأقل تكلفة، أو Apple Watch Series 4 الأحدث والأكثر تكلف، ففى حين أن لكل منهما فوائده، فيما يلى مقارنة بينهما لمساعدتك على فهم أيهما يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.السعر:
Apple Watch Series 3 : يبدأ من 199 دولارًا (GPS) أو 299 دولارًا (خلوي)
Apple Watch Series 4: يبدأ من 399 دولارًا (GPS) أو 499 دولارًا (خلوي)البطارية:
Apple Watch Series 3 : 18-24 ساعة
Apple Watch Series 4: 18-24 ساعةالحجم:
Apple Watch Series 3 : 38 مم ، 42 مم
Apple Watch Series 4: 40 مم ، 44 ممحجم الشاشة:
Apple Watch Series 3 : 272 × 340 (38 مم) ، 312 × 390 (42 مم)
Apple Watch Series 4: 324 × 394 (40 مم) ، 368 × 448 (44 مم)الألوان:
Apple Watch Series 3 : فضى ورمادى
Apple Watch Series 4: فضى، رمادى ، ذهبى، الأسود.سعة الموسيقي:
Apple Watch Series 3 : سعة تخزين تبلغ 8 جيجابايت، مع دعم وضع عدم التشغيل لقوائم تشغيل Apple Music (سيتم تشغيل ميزة Spotify بلا إنترنت قريبًا)
Apple Watch Series 4: سعة تخزين تبلغ 16 جيجابايت، مع دعم وضع عدم التشغيل لقوائم تشغيل Apple Music (سيتم تشغيل Spotify بلا إنترنت قريبًا)مقاومة الماء:
Apple Watch Series 3 : حتى 50 مترًا (مقاومة للسباحة)
Apple Watch Series 4: حتى 50 مترًا (مقاومة للسباحة)GPS:
Apple Watch Series 3 : مدمج.
Apple Watch Series 4:مدمج.رصد معدل ضربات القلب:
Apple Watch Series 3 : مستشعر بصرى لمعدل ضربات القلب
Apple Watch Series 4: جهاز استشعار معدل ضربات القلب البصرى ومستشعر معدل ضربات القلب الكهربائى لمخططات القلب.
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