شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشرعون يابانيون يحثون الحكومة على ضرورة وضع قيود لاستخدام TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اذاعة ان.اتش.كيه NHK العامة إن مشرعين من الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم فى اليابان قرروا الضغط من أجل اتخاذ خطوات لتقييد استخدام تطبيق الفيديو المملوك للصين TikTok وذكرت مجموعة "ان اتش كيه" أن مجموعة من المشرعين بقيادة وزير الاقتصاد السابق اكيرا امارى اتخذوا القرار فى اجتماع يوم الثلاثاء ويعتزمون تقديم اقتراح للحكومة فى وقت مبكر من سبتمبر.

ويواجه TikTok ، المملوك لشركة ByteDance Technology Co ، التدقيق فى الولايات المتحدة بسبب مخاوف من أن الصين قد تجبر الشركة على تسليم بيانات المستخدمين الخاصة بها.

وقال رئيس أركان البيت الأبيض مارك ميدوز هذا الشهر أن الإجراء وشيك لمعالجة مخاطر الأمن القومى التى يشكلها TikTok

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بينما قالت شركة TikTok أنها لم تقدم أبدًا بيانات المستخدم إلى الصين وأنها لن تفعل ذلك إذا طُلب منها ذلك.

يخضع التطبيق أيضًا للتدقيق فى أستراليا بشأن المخاطر المحتملة على خصوصية البيانات، بينما فى الهند، تم حظره فى أواخر يونيو مع 58 تطبيقًا آخر من أصل صينى يعتبر تهديدًا للأمن القومي.

كما صعدت مجموعة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الجمهوريين الضغط على تيك توك، مطالبين إدارة ترامب بتقييم التهديد المتمثل فى تدخل تطبيق مشاركة الفيديو المملوك للصين فى الانتخابات الأمريكية.

فى رسالة مؤرخة، استشهد ماركو روبيو وتوم كوتون والمشرعون الآخرون بالرقابة المزعومة من قبل TikTok على المحتوى الحساس، بما فى ذلك مقطع فيديو ينتقد معاملة الصين لأقليات الأويجور، بالإضافة إلى محاولات مزعومة من بكين للتلاعب بالمناقشات السياسية حول تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.