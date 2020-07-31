كيفية مزامنة Samsung Notes بين الهاتف و ويندوز 10

تطبيق Samsung Notes واحد من افضل تطبيقات الملاحظات على هواتف سامسونج. و لكن هذا التطبيق على الهاتف المحمول و اجهزة اللابتوب الخاصة بسامسونج فقط تحديدًا الـSamsung Book فلا يمكنك مزامنة الملاحظات الشخصية الخاصة بك بين الهاتف و الكمبيوتر و لكن ماذا ان اخبرتك انه يمكنك الحصول على ملاحظات سامسونج بشكل طبيعي على ويندوز 10 هذا المقال من اجل ذلك فأكمل القراءة

مشكلة Samsung Notes على اللابتوب

التطبيق متاح على متجر Microsoft من هنا ولكن لن تتمكن من تحميله حيث انه يحتاج الى لابتوب سامسونج الخاص بها بسبب وجود دعم القلم عليه. و لكن هناك حيلة تمكنك من تثبيت التطبيق و تشغيله على ويندوز 10 بدون مشاكل و هذا ما سأشرحه في هذا المقال.

ماذا تحتاج ؟

هاتف Samsung و ان يحمل حساب Samsung Cloud الخاص بك

حساب Microsoft مسجل على جهازك بنظام Windows 10

الخطوات

1- افتح صفحة تطبيق Samsung Notes على متجر مايكروسوفت من هنا

2- من القائمة بجانب زر Install اختر Add to cart

3- سيقوم الموقع بتحويلك تلقائيًا الى صفحة عربة التسوق الخاصة بك

4- اضغط على زر Checkout

5- اضغط على زر Place Order

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6- الآن افتح متجر Microsoft و ابحث عن Samsung Notes

7- ستجد ان زر Install لا يعمل اضغط على زر القائمة بجانبها و اختر Install my devices

8- اختر جهاز الكمبيوتر الخاص بك و اضغط Install Now و ستجد التطبيق قد تم تثبيته على الجهاز

9- افتح التطبيق بعد تثبيته و اختر Samsung Notes Settings

10- اضغط على اختيار Samsung Cloud لتسجيل الدخول لحساب سامسونج

11- بعد تسجيل الدخول ستجد ان كل ملاحظاتك قد تمت مزامنتها مع الجهاز

ميزة مزامنة Samsung Notes مع الكمبيوتر

المزامنة بين الكمبيوتر و الهاتف مميزة لأنك بهذا الشكل ستتمكن من التعديل على كل ملاحظاتك من خلال الكمبيوتر بسهولة. و يمكنك ايضًا انشاء ملاحظات جديدة على الكمبيوتر و تصبح معك على الكمبيوتر. و اذا كان الكمبيوتر الخاص بك يدعم قلمًا للشاشة سيكون الأمر كأنك تكتب على Samsung Notes على الهاتف بقلم S Pen بشكل طبيعي لذلك امر جيد عمومًا

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