شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعد لإطلاق خدمة إخبارية رياضية جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة Google لإطلاق مشروع يهدف لعرض أفضل محتوى رياضى من وسائل الإعلام المحلية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويغطى الرياضات الاحترافية والجامعية بعمق ورؤية، وسيكون هذا المشروع الذى يحمل اسم "Matchup" جزءًا من الصفحات الرياضية الموجودة على مواقع الأعضاء وسيكون له موقعه الخاص فى أوائل عام 2021، كما سيدير ​​اتحاد وسائل الإعلام المحلية (LMC) المشروع، بدعم من مبادرة أخبار Google (GNI).

ووفقا لموقع timesnownews، تضم مواقع أعضاء LMC نحو 78 مليون قارئ رياضى، وقالت جوجل فى بيان فى وقت متأخر: "الآن، من خلال اشتراك واحد فى موقع إخبارى محلى، يمكن للمشتركين الوصول إلى التغطية الرياضية والتفوق على الكتّاب المحليين الذين يعرفون الفرق بشكل أفضل، ونأمل أن ينضم إلينا عشاق الرياضة الآخرون من خلال الاشتراك محليًا"".

وأوضحت جوجل: "هذه هى طريقة عمل "Matchup، ففى البداية، عندما تقرأ عن مباراة قادمة على موقع أخبار بمسقط رأسك، ستقرأ قصصًا من الموقع المحلى للفريق المنافس أيضًا، وإذا كنت ترغب فى قراءة القصص من موقع الفريق المنافس، فلن تضطر إلى الاشتراك فى منفذ الأخبار المحلى الخاص بهم للقيام بذلك".

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وأوضحت جوجل: "قريبًا مع استمرارنا فى مشاركة المحتوى، سنطلق أيضًا موقع وجهة مخصص لـ The Matchup ، والذى سيعرض الأخبار والأعمدة الرياضية المحلية التى تغطى جميع فرق المحترفين والكليات الرئيسية فى الولايات المتحدة وكندا".

سيكون الموقع مجانيًا لأى شخص لديه اشتراك فى موقع إخبارى محلى مشارك - وستكون هذه هى الطريقة الوحيدة للوصول إلى ثروة المعلومات فى The Matchup.

وقالت جوجل إن الأشخاص سيكونوا قادرين على متابعة فرق ودوريات ولاعبين محددين من خلال لوحة تحكم يومية مخصصة