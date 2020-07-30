شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من هو أول أوروبى سيذهب إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبات Dragon؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، هذه الرحلة لن تكون أول رحلة لـ Pesquet إلى المحطة الفضائية الدولية، فعام 2016 كان قد ذهب في مهمة إلى المحطة على متن مركبة MS-03 الروسية.

كما رافقه في تلك الرحلة الرائد الروسي، أوليج نوفيتسكي، ورائدة الفضاء الأمريكية، بيجي ويتسون، وقضى Pesquet في تلك المهمة 197 يوما على متن المحطة، ليعود إلى الأرض بعدها في يونيو 2017.

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وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أطلقت مركبات Crew Dragon في رحلتين إلى المحطة الفضائية حتى اليوم، أول رحلة لهذه المركبات كانت غير مأهولة وجرت عام 2019، أما الرحلة الثانية ففد جرت في مايو العام الجاري، وحملت المركبة إلى المحطة رائدين تابعين لناسا هما، روبرت بنكين، ودوغلاس هيرلي.

ومن المفترض أن ترسل ناسا مركبة من نوع Crew Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية خريف العام الجاري أيضا، لتحمل هذه المركبة على متنها الرواد الأمريكيين، مايكل هوبكينز، وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر، ورائد الفضاء الياباني، سويتشي نوجوتشي.