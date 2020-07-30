Netflix تدخل رسميًا نادي الـ 1 مليار عملية تحميل على متجر Google Play Store

فاطمة أيت طالب - دبي - إستطاع تطبيق Netflix أن يحقق إنجاز آخر مثير للإعجاب، فقد كسر الآن حاجز 1 مليار عملية تحميل على متجر Google Play Store. يتضمن هذا الرقم الحالات التي يكون فيها التطبيق مثبتًا مسبقًا ولكن هذا لا يزيل العدد الهائل من عمليات التثبيت.

وعلى سبيل المقارنة، فقد تم تم تحميل تطبيق Amazon Prime المنافس أقل من 500 مليون مرة، في حين تم تحميل تطبيق Hulu أقل من 100 مليون مرة، وتطبيق HBO Go أقل من 5 ملايين مرة.

الخدمة الصاعدة التي قد تتحدى Netflix هي +Disney التي تم تحميل تطبيقها نحو 10 ملايين مرة، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن هذه الخدمة متاحة في عدد قليل من الأسواق وجديدة نسبيًا علمًا أنها ستحتفل بعيد ميلادها الأول في شهر نوفمبر المقبل.

Advertisements

كانت Netflix محورًا لعدد من عناوين الصحف خلال الأشهر القليلة الماضية بعدما أصبحت واحدة من المنصات التي قامت بتقليص جودة البث الإفتراضية في الخدمة لتخفيف الضغط على الشبكة أثناء تطبيق الحجر الصحي في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة COVID-19. تم إزالة ذلك القيد بعد شهرين، ولكن الشركات الأخرى لا تزال تقوم بتحديد SD كخيار البث الإفتراضي في خدماتها.