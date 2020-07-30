Huawei تستعد لإطلاق الجهاز اللوحي Huawei MatePad 10.8، وسيُكلف إبتداءً من 330$

فاطمة أيت طالب - دبي - Huawei تُعتبر واحدة من الشركات القليلة التي لا تزال تنشط في سوق الأجهزة اللوحية، ولذلك فليس من المستغرب أن نسمع بأن هذه الشركة تستعد لإطلاق جهاز لوحي جديد يُدعى Huawei MatePad 10.8. في الواقع، لقد تم رصد هذا الجهاز اللوحي لفترة وجيزة على المتجر الإلكتروني الصيني الشهير JD.com بسعر يبلغ 330 دولار أمريكي للنسخة التي تدعم الواي فاي فقط.

المعلومات المُدرجة في المتجر المذكور آنفًا ذكرت لنا أن الجهاز اللوحي Huawei MatePad 10.8 سيصل مع شاشة AMOLED بحجم 10.8 إنش وبدقة 2560×1600 بكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 990، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB، فضلا عن بطارية بسعة 7500mAh.

وعلاوة على ذلك، فهذا الجهاز اللوحي سيصل كذلك مع أربع مكبرات للصوت من Harman Kardon، وسيدعم WiFi 6 و NFC، كما أنه سيأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1.