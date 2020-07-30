Spotify شهدت نموًا قويًا في عدد المشتركين في الربع الثاني، وتكسر حاجز 299 مليون مستخدم

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Spotify اليوم بالكشف عن تقريرها المالي للربع الثاني من العام 2020، وتبين أن منصة بث الأغاني نجحت في رفع عدد مستخدميها النشطين شهريًا إلى 299 مليونًا، وهذا ما يمثل زيادة قدرها 29 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وزيادة قدرها 5 في المئة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام.

وعلاوة على ذلك، فقد زادت عائدات شركة Spotify من المشتركين في خططها المدفوعة، في حين لوحظ إنخفاض في التدفق النقدي الحر، ويرجع ذلك أساسًا إلى ” إستمرار عدم اليقين المحيط بوباء COVID-19 “. وإلى جانب ذلك، فقد تجاوز النمو في أمريكا الشمالية التوقعات بحيث زاد عدد المستخدمين وعائدات الشركة مقارنة مع العام 2019.

الهند هي أيضًا سوق تفوقت فيه Spotify على التوقعات، والسبب الرئيسي هو ” الأداء القوي من الحملات التسويقية في المنطقة “. تشهد أسواق أمريكا اللاتينية وبقية العالم أسرع نمو، فقد بلغت نسبة النمو في أمريكا اللاتينية 33 في المئة، في حين بلغت في بقية العالم نحو 58 في المئة.

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في حين شهد شهري أبريل ومايو نموًا أبطأ من المتوقع في المنطقتين الأخيرتين، فقد انتعشتا في يونيو مع تزايد عمليات التفعيل. كانت التوقعات مرتفعة لكل من أمريكا اللاتينية و بقية العالم، ولكن النجاح في أمريكا الشمالية ساعد على تعويض النتيجة.

كشفت Spotify أنه إعتبارًا من 30 يونيو، عاد معدل الساعات التي يقضيها المستهلكين على الخدمة على الصعيد العالمي إلى مستويات ما قبل COVID-19. تعافت جميع المناطق بشكل كامل، وقادت آسيا والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي التغيير نظرًا إلى أن هذه هي الأسواق الأولى حيث يبدو أن انتشار الفيروس يتباطأ. إنخفض الإستماع إلى الخدمة داخل السيارات في نهاية الربع الثاني بنسبة 10 في المئة مقارنة بما قبل COVID-19.