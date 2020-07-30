شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس TikTok: الولايات المتحدة بحاجة لتطبيقنا المملوك للصين لتعزيز المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كيفين ماير، الرئيس التنفيذى الجديد لتطبيق تيك توك الشهير المملوك لشركة عملاق الإنترنت الصينية ByteDance، إن المعلنين الأمريكيين لن يتبقى أمامهم سوى خيارات قليلة، وستجف المنافسة على وسائل التواصل الاجتماعى بدون TikTok

وكتب ماير، الذى تنحى عن منصب المدير التنفيذى لشركة Walt Disney Co فى وقت سابق من هذا العام للانضمام إلى TikTok فى مدونة الشركة: "نعتقد أنه من الضرورى أن نظهر للمستخدمين والمعلنين والمبدعين والمنظمين أننا مسئولون وملتزمون فى المجتمع الأمريكى الذين يتبع القوانين الأمريكية".

وأوضح ماير إن TikTok كان يسمح للخبراء بمراقبة سياسات الاعتدال وفحص الكود الذى يحرك خوارزمياته، وأضاف أن التطبيق يسير على الطريق الصحيح لتوفير 10000 وظيفة جديدة فى الولايات المتحدة.

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وثد أفادت وكالة رويترز فى وقت سابق أن لجنة حكومية أمريكية أطلق عليها اسم لجنة الاستثمار الأجنبى فى الولايات المتحدة أثارت مخاوف بشأن سلامة البيانات الشخصية التى يتعامل معها TikTok تحت مالكها الصيني.

كما اجتذب TikTok انتقادات من مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة Facebook ، الذى اتهم التطبيق العام الماضى بمراقبة الاحتجاج السياسى، ونفت TikTok هذا الادعاء.

وكتب ماير: "دعونا نركز طاقاتنا على المنافسة العادلة والمفتوحة فى خدمة عملائنا، بدلاً من الهجمات الخبيثة التى يقوم بها منافسنا - وبالتحديد فيس بوك - المتخفية على أنها وطنية ومصممة لوضع حد لوجودنا فى الولايات المتحدة".

أفادت رويترز يوم الأربعاء أن ByteDance تدرس خيارات لـ TikTok لمعالجة المخاوف الأمنية الأمريكية، بما فى ذلك صفقة بقيمة 50 مليار من شأنها أن تمنح مستثمرى ByteDance حصة أغلبية فى التطبيق.