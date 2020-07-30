ابتكار.. تحكم في شاشتك بـ”لسانك”

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ابتكر باحثون جهازًا جديدًا يسمح لمستخدميه بالتحكم في الصور، عبر الشاشات باللسان.

وتم تزويد الجهاز البلاستيكي الشفاف بكرة متصلة بجهاز استشعار، تتحرك كلما حركها المستخدم بلسانه، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويتصل الجهاز بجهاز إرسال Wi-Fi ، يتم وضعه حول الأذن، ولديه قاعدة بلاستيكية، مخصصة لتناسب فم المستخدم.

وبعد أن يضع المستخدم الجهاز في فمه، يقوم بلف سلك Wi-Fi حول أذنه، ويحتوي الجهاز أيضًا، على بطارية ويقوم بإرسال إشارات الإدخال إلى أجهزة أخرى مثل الكمبيوتر.

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ويعيب الجهاز وجود سلك ممتد من الفم إلى الأذن، مما قد يجعل ارتداء الجهاز غير مريح، إلا أنه لا يزال في مراحله المبكرة ويمكن تعديله لاحقًا.

وصممت الجهاز وطورته الباحثة ”دوروثي كلاسين“ في إطار رسالتها العلمية، التي تركز على التفاعل بين الإنسان والحاسوب.

وقالت الباحئة، إن الجهاز يمكنه مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التفاعل مع التكنولوجيا، أو من يقومون بمهام معقدة، وتكون أيديهم مشغولة بأجهزة أخرى.

وتتوقع الباحثة أن يتم استخدام الجهاز في العلاج الطبيعي لمساعدة المرضى على إعادة تدريب حركة اللسان، ويمكن استخدام الجهاز أيضًا، لذوي الإعاقة، مثل الشلل النصفي، مما يسمح لهم بالتفاعل مع العالم الرقمي.