تكنولوجيا: شاومي تقدم هاتفها القادم Mi 10 Pro Plus بكرت شاشة قابل للتخصيص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق إصدار جديد من سلسلة Mi 10 خلال الفترة القادمة بعنوان Mi 10 Pro Plus، واليوم تأتي أحدث التسريبات لتكشف عن تفاصيل جديدة حول الهاتف الذي ينطلق بكرت شاشة قابلة للتخصيص.

ينطلق هاتف شاومي Mi 10 Pro Plus قريباً برقاقة معالج Snapdragon 865، ولقد رصد الهاتف في قوائم AnTuTu خلال الفترة الماضية، حيث سجل الهاتف آداء 687422 نقطة وهو أعلى آداء سجل في الهواتف الذكية حتى الآن.

جاءت التفاصيل الجديدة حول هاتف Mi 10 Pro Plus عبر صفحة Ice Universe على تويتر، حيث كُشِف عن دعم الهاتف لكرت شاشة بميزة التخصيص، وهي ميزة طورت من شاومي بالتعاون مع كوالكوم.

ومن المقرر أن تعمل ميزة كرت الشاشة القابلة للتخصيص في هاتف Mi 10 Pro Plus عبر لوحة تحكم في تطبيق Game Turbo، حيث سيتاح للمستخدم تعديل وضبط آداء وحدة معالجة الرسوميات في الهاتف وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم، وذلك من خلال ملفات تعريفية محددة مسبقاً في التطبيق، والتي يمكن أن تدعم المستخدم أيضاً في تحديد تردد التشغيل.

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كما تكشف تسريبات Ice Universe عن شاشة تدعم ميزة مقاومة التعرج في الشاشة، مع مجموعة من المرشحات. أيضاً تقدم شاومي Mi 10 Pro Plus بمعدل تحديث 120Hz، مع مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم هاتف Mi 10 Pro Plus بطارية بقدرة 4500 mAh، كما ينطلق هذا الإصدار بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، لذا نترقب إعلان شاومي عن موعد رسمي لإطلاق هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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