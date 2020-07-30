تكنولوجيا: رصد هاتف OnePlus 8T القادم من وان بلس في GeekBench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية، حيث رصد الإصدار الجديد من وان بلس في قاعدة بيانات GeekBench، ومن المتوقع أن يكون يكون هذا الإصدار هو هاتف الشركة المرتقب OnePlus 8T.

ظهر هاتف وان بلس في قاعدة بيانات GeekBench بنموذج رقم KB2001، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا النموذج يعود لأحد إصدارات وان بلس القادمة OnePlus 8T أو 8T Pro.

كانت شركة وان بلس قد أعلنت مؤخراً عن هاتفها المتوسط OnePlus Nord، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق الإصدارات المميزة من سلسلة هواتف OnePlus 8T.

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ولقد قدمت وان بلس إصداراتها السابقة من سلسلة هواتف T غالباً في الفترة ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر، حيث تقدم الشركة إصدار أو اثنان من الإصدارات سنوياً.

ومن المقرر أن تنطلق سلسلة أجهزة OnePlus 8T بنظام تشغيل Android 11 وفقاً للتسريبات التي كُشِف عنها في قاعدة بيانات benchmark، ومن المتوقع أن ينطلق الإصدار الثابت من نظام Android 11 في الموعد المحدد لإطلاق الإصدارات الجديدة من هواتف OnePlus 8T، وOnePlus 8T Pro.

أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما تكشف نتائج إختبارات GeekBench 5 لآداء الهاتف في الأنوية الأحادية والأنوية المتعددة، عن آداء يحاكي رقاقة معالج Snapdragon 865، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن سلسلة OnePlus 8T خلال الفترة القادمة.

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