تشكيلة Galaxy Note 20 Series ستأتي مع نسخة مُحسنة من المعالج Exynos 990

فاطمة أيت طالب - دبي - معظم ما سمعناه حتى الآن يتعلق بالإصدارات المُزودة بالمعالج +Snapdragon 865 من الهاتفين Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra، ولكن الآن لدينا بعض الأخبار الجيدة فيما يتعلق بالأسواق التي ستحصل على الإصدارات المُزودة بالمعالج Exynos 990.

يدعي التقرير الجديد أن شركة سامسونج قامت بتغييرات كبيرة لتحسين إدارة الحرارة وكفاءة الطاقة والأداء العام في المعالج Exynos 990. في الواقع، سوف تقوم شركة سامسونج بإدراج التحسينات التي أجرتها على المعالج +Exynos 990 في حملتها التسويقية بنشاط.

للآسف، هذا كل ما تم تسليط الضوء عليه في التسريب الجديد، ولكن يمكنكم معرفة المزيد حول الهاتف Galaxy Note 20 هذه المقالة المفصلة هنا، ومعرفة المزيد حول الهاتف Galaxy Note 20 Ultra في هذه المقالة المفصلة هنا علمًا أن كلا المقالتين تحتويان على الصور الرسمية لكلا الهاتفين.

I Hope everyone understands this:



The Exynos 990 on Note 20 series is an improved version with better optimization than the Snapdragon version and runs just as cool and just as fast as the Snapdragon.Its like an Exynos 990+



Samsung will also market the Exynos990 model as better