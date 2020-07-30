OnePlus تشوق لنظام Android 11، وتلمح لقدوم ميزة Always On Display

فاطمة أيت طالب - دبي - نشر الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau إعلانًا تشويقيًا على شبكة تويتر عبارة عن ساعة تشير إلى الساعة 11. ومن الواضح أن هذا عبارة عن إعلان تشويقي لتحديث Android 11 المخطط له والذي ستتلقاه هواتف OnePlus الحديثة، ولكن هناك بعض التكهنات بأنه قد يكون هناك المزيد.

لماذا تستخدم ساعة للتشويق إلى إصدار جديد من نظام التشغيل؟ من الممكن أن تكون هذه إشارة إلى قدوم ميزة Always On Display. قبل أن تشعر بالحماسة الشديدة، حتى لو كان الأمر يفرض ذلك، فلا يوجد ما يضمن بأن هذه الميزة ستكون متاحة في طرازات OnePlus القديمة لأن العتاد قد لا يدعمها.

يمكن أن تكون Always On Display ميزة حصرية لسلسلة هواتف OnePlus 8T Series القادمة. وبالحديث عن ذلك، فقد يكون OnePlus 8T أول هاتف من OnePlus يحصل على نظام Android 11 علمًا أنه تم رصد هذا الأخير مؤخرًا في إختبارات الأداء يعمل بهذا الإصدار الجديد من نظام الأندرويد، ويضم المعالج Snapdragon 865، فضلا عن 8GB من الذاكرة العشوائية.

Advertisements

Always On Display هي ميزة تجنبتها شركة OnePlus لفترة طويلة. ولكن كان هذا هو الحال مع تكنولوجيا الشحن اللاسلكي ومقاومة الماء أيضًا، فهل غيرت الشركة رأيها بشأن هذه الميزة أيضًا؟