الهاتف +Xiaomi Mi 10 Pro سيصل مع معالج رسوميات قابل للتخصيص

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة Xiaomi في المستقبل القريب بإطلاق نسخة ( + ) من الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro والتي يجب أن تعمل بنسخة مُحسنة من المعالج Snapdragon 865، ولكن ليس بالمعالج +Snapdragon 865. لقد رأينا بالفعل هذا الهاتف في منصة إختبارات الأداء AnTuTu حيث تمكن من تسجيل 687422 نقطة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله على منصة إختبارات الأداء هذه. الآن، كشف لنا المسرب الصيني الشهير Ice Universe عن تفاصيل أخرى حول هاتف Xiaomi القادم، ومن بينها قدوم الهاتف +Xiaomi Mi 10 Pro مع معالج رسوميات قابل للتخصيص.

ووفقا للتغريدة، فقد عملت Xiaomi مع شركة كوالكوم لتحسين الهاتف +Xiaomi Mi 10 Pro من خلال تزويده بلوحة للتحكم في الرسوميات موجودة داخل تطبيق Game Turbo. من هناك، ستتمكن من تعديل أداء معالج الرسوميات حسب رغبتك من خلال ملفات تعريف خاصة وإعدادات محددة وحتى تعديل تردد معالج الرسوميات يدويًا.

يُشاع أن الهاتف +Xiaomi Mi 10 Pro سيأتي مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومع كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، ومع بطارية بسعة 4500mAh أيضًا تدعم الشحن السريع بقوة 120W. ووفقا للإدعاءات، فسوف يعمل هذا الهاتف بنسخة مُعدلة التردد من المعالج Snapdragon 865، وهي النسخة التي قيل أنها ستوفر سرعة أكبر حتى من تلك التي يوفرها المعالج +Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم.

Super Leak:Xiaomi Mi10 Pro+ has a unique feature: Game Turbo, a mode developed by Xiaomi and Qualcomm's GPU team, which is unprecedented. You can use it to adjust GPU parameters and modes, including GPU frequency adjustment and so on. pic.twitter.com/Tu609T7Dy9