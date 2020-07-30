شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار ناسا ينطلق بنجاح نحو كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق المسبار الحامل لروفر Mars 2020 Perservance التابع لوكالة "ناسا" بنجاح من قاعدة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا الساعة 11:50 بتوقيت جرينتيش.

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وسوف تستغرق الرحلة الفضائية إلى المريخ سبعة أشهر، ومن المتوقع أن يصل الروفر إلى هناك 18 فبراير المقبل، حيث سيهبط على الكوكب الأحمر، لكي يبدأ برنامجه الذي سوف يستمر حتى عام 2023 على أقل تقدير، حسب روسيا اليوم.

وستنفق "ناسا" خلال هذه الفترة ملايين الدولارات لصيانة الروفر، ومعالجة المعلومات الواردة منه. وسيقوم الروفر بالبحث عن آثار للكائنات المجهريةفي قعر بحيرة قديمة، وجمع عينات للصخور الجبلية، ويتوقع أن تنقل هذه العينات إلى الأرض بعد 11 عام، حيث سترسل"ناسا" والوكالة الفضائية الأوروبية مسبارا آخر.