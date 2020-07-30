شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق تطبيق أمان للعائلة والأطفال الجديد لنظامى iOS وأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، تتم مزامنة أمان العائلة من مايكروسوفت أيضًا عبر Windows و Xbox وأندرويد، لذا ستتم مزامنة حدود الوقت للألعاب والتطبيقات عبر أجهزة متعددة.

هذا يمنع الأطفال من تبديل الأجهزة للحصول على بعض الساعات الإضافية للعب Minecraft أو Fortnite، كما أنه يمكن أيضًا حظر تطبيقات محددة بالكامل.

وأضافت مايكروسوفت أيضًا عوامل تصفية الويب والبحث لتقييد التصفح على المواقع غير الملائمة للأطفال، وتعمل هذه الفلاتر عبر متصفح Microsoft Edge على أنظمة التشغيل Windows و Xbox وأندرويد.

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تقتصر معظم فلاتر screentime والمحتوى هذه على أندرويد على جانب الهواتف، لكن مايكروسوفت تقول إنها تعمل على جلبها إلى هواتف iPhone أيضًا.

هناك أيضًا القدرة على تأمين الإنفاق المفاجئ على الحسابات التي تحتوي على رسائل بريد إلكتروني لطلب الشراء، مما يساعد على منع فواتير بطاقات الائتمان لآلاف V-bucks.

يمكن أيضًا استخدام أمان العائلة لمشاركة الموقع بين أفراد العائلة، حيث أضاف مايكروسوفت ميزة جديدة لتجميع المواقع خلال المرحلة التجريبية، والتي تتيح للأشخاص معرفة متى يكون العديد من أفراد العائلة في نفس الموقع.

وتخطط مايكروسوفت أيضًا لإضافة إشعارات عندما يصل أفراد العائلة أو يغادرون موقعًا، ولكن ستكون هذه ميزة مميزة لمشتركي Microsoft 365.