افضل تطبيقات Good lock لهواتف Samsung و One UI 2.1

أطلقت Samsung تطبيق Good Lock و هو تطبيق ممتاز لتخصيص الهاتف و تعديل شكل و مظهر الـ Software و الواجهة بشكل كبير. التطبيق بدأ مع واجهة Samsung Experience ولازال مستمرًا حتى الآن مع واجهة One UI. و عن تجربة طويلة مع الواجهة جمعنا لك مجموعة من التطبيقات التي ستساعدك بشكل كبير على تخصيص الواجهة بشكل سريع و سهل. مع شرح لفكرة التطبيق بالأساس فأكمل القراءة

فكرة Samsung Good lock

فكرة التطبيق بسيطة جدًا فهو عبارة عن مُشغل مجموعة أخرى من التطبيقات. هذه التطبيقات تعتمد على توافقها مع واجهة سامسونج في التعديل في تطبيقات النظام على حسب ما تقوم بتعديله. مثل تعديلك في شريط الإشعارات او شريط الحالة من خلال تغيير الأيقونات المعروضة و اماكنها كمثال. كل هذا بدون صلاحيات Root او اي شئ آخر بل رسمي 100% من شركة سامسونج. لكن نظرًا لأن سامسونج حصرت التطبيق خارج البلاد العربية سنستعمل تطبيقًا آخر لنفس الغرض مع التطبيق الأساسي. سأترك روابط التحميل. ليست كل التطبيقات متاحة على Play Store

تحميل Samsung Good lock

شرح تشغيل Samsung Good lock

الموضوع بسيط فقط اقرأ هذه الفقرة بعناية. اول تطبيق هو Samsung Good lock كل وظيفته ان تقوم بتثبيته ولا تهتم به. فوجوده سيفتح كامل اعدادات اي تطبيق معتمد عليه. اما ثاني تطبيق Nice Look فهو المشغل الخاص بباقي التطبيقات منه يمكنك الوصول لباقي التطبيقات بدون مشاكل. التطبيق الثالث Nice Lock Download Companion فهو مسئول التحميل يمكنك من خلاله تحميل الإضافات حيث انها غير متوفرة على Play Store و غالبًا ستقوم بتحميلها من موقع apkmirror لتستطيع استعمالها. هذا ما تحتاج معرفته. لتشغيل اي اضافة او اي تطبيق بعد تحميلها و تثبيتها قم بذلك عن طريق Nice Lock فقط.

افضل تطبيقات و اضافات Samsung Good Lock

Task Changer

اذا سئمت من شكل شاشة الـRecent Apps الخاصة بك فهذه الإضافة ممتازة. فكرتها كلها بأنها تقوم بتغيير شكل الـRecent الى تصميم جديد غير الإفتراضي مع اضافة Animations جديدة للقائمة. و اختيار لتشغيل الـRecent في شكل مصغر mini mode -في بعض الأشكال- التصميمات التي تخرج من التطبيق مميزة و جيدة جدًا لذلك فهو يستحق التحميل بالتأكيد

تحميل الإضافة

Home Up

اضافة بسيطة جدًا كل وظيفتها هي تخصيص الشاشة الرئيسية و شاشة التطبيقات فقط. عن طريق تغيير الـGrid الخاص بهذه الشاشات و تغيير Grid المجلدات في شاشة الـApp drawer و مستوى الـBlur الخاص بشاشة الـApp drawer مع اضافة اخرى لفتح مجلدات صفحة التطبيقات بشكل Pop up بدلًا من Full screen. ليس مليئًا بالتخصيص لكنه لا يحمل تخصيصات سيئة فلذلك هذه اضافة جيدة

تحميل الإضافة

Notistar

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اتدري ما يضايقني؟. اذا قمت بإزالة اشعار ما و انا كنت اريد معرفة محتواه. الأمر سئ جدًا. الآن هذه الإضافة ليست للتخصيص لكنها تخزن كل اشعاراتك لمدة 30 يوم لكل اشعار. فأيًا كان ما حذفته من اشعارات ستظهر لك في هذه الإضافة بسهولة. حتى اذا حذف اي شخص اي رسالة ارسلها لك من خلال هذه الإضافة ستصل الى هذه الرسالة المحذوفة كأنها لم تحذف. لذلك فهذه اضافة ممتازة

تحميل الإضافة

LockStar

اضافة ممتازة للتعديل على الـLock Screen. من خلال هذه الإضافة يمكنك تعديل مكان الساعة و لونها و تصميمها -بناء على التصميمات الموجودة بالنظام- و تعديل العناصر الموجودة على الشاشة كالإختصارات او رسائل الشرح على الشاشة او حتى علامة الـ Biometrics. كذلك تغيير خلفية الشاشة و غيرها من التخصيصات البسيطة

تحميل الإضافة

Clockface

اداة تخصيص اخرى. خاصة بتعديل تصميم الساعة على الـLock screen الخاصة بهاتفك. لا تقوم بتعديل اي شئ آخر غير تصميم الساعة. من بين اشكال متنوعة و مختلفة من الساعات على شاشة القفل. فقط لا شئ آخر هذا كل ما تحصل عليه من هذه الإضافة. مجرد اشكال ساعات لشاشة القفل.

تحميل الإضافة

Sound Assistant

ليس تطبيق تخصيص هو كل وظيفته تجميع كل اعداداتك الصويتة في مكان واحد. و تعديل قائمة الصوت الخاصة بك لتصبح رأسية بجانب زر الصوت. بدلًا من الأفقية من اعلى الشاشة. لكن المميز فعلًا هو انه يجمع لك كل اعدادات الصوت و تأثيرات الصوت في مكان واحد امامك سهل الوصول. لذلك فهذا تطبيق جيد. و تقريبًا هو الوحيد في هذه القائمة المتاح على Google Play Store

تحميل الإضافة

اضافات Samsung Good lock كثيرة

الآن ما ذكرته في هذا المقال هو جزء من الإضافات التي يمكنك تحميلها فالإضافات اكثر من ذلك و بخواص كثيرة. و لكن انا لم استعمل او لم يعجبني غير الإضافات المذكورة و اعداداتها. يمكنك من تطبيق Nice Lock Download Companion تحميل باقي الإضافات كما تحب و تجربها بنفسك. كل هذا بدون Root بسهولة.

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