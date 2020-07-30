OnePlus تشوق لميزة Always on Display مع اندرويد 11

OnePlus بدأت تشوق انها ستستعمل و ستفعل ميزة Always on Display اخيرًا في هواتفها بشكل رسمي مع اطلاق Android 11 بعد انتظار طويل لهذه الميزة من مستخدمي الشركة الشهيرة قررت اخيرًا اضافتها في Android 10 و لكن هذا ليس رسميًا بعد. فكل هذا استنتاج من تغريدة Pete Lau الرئيس التنفيذي للشركة. و لكن حتى لا نستبق الأحداث لنناقش الأمر قليلًا

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ماذا نعرف ؟

Pete Lau الرئيس التنفيذي لون بلس نشر تغريدة يلمح فيها لقدوم ميزة Always on Display

لا شئ رسمي بعد و لكن من التغريدة نستطيع استنتاج قدوم هذه الميزة بالفعل

OnePlus و ميزة Always On Display

رغم استعمال الشركة الشهيرة لشاشات AMOLED منذ فترة طويلة و اصدار هواتف قوية لا يمكن تجاهلها. الشركة قد وضعت و اهتمت بكل المميزات المطلوبة بكثرة بالفعل خاصة مع OnePlus 8 Pro و لكنها لم تضع ميزة يطلبها الكثير من المستخدمين و هي Always On Display رغم ان هذه الميزة موجودة منذ هاتف Galaxy S7 الذي صدر في عام 2016.

تغريدة الرئيس التنفيذي للشركة

نستنتج من الصورة انه يلمح للميزة المطلوبة Always on display و ان هواتف OnePlus ستحصل عليها ايضًا. و ذلك بداية من Android 11. و هو الإصدار القادم من نظام التشغيل الشهير و الذي سيصدر رسميًا من جوجل في شهر سبتمبر القادم بناء على توقع الشركة. فلذلك نحن في انتظار الإطلاق الرسمي للنظام من جوجل و على هواتف OnePlus لتجربة الميزة الجديدة

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