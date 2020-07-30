تكنولوجيا: ابل تسجل زيادة في المبيعات في السوق الصيني بنسبة 225%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن إرتفاع نسبة مبيعات هواتف الأيفون خلال الربع الثاتي من عام 2020، حيث ساهم السوق الصيني بنسبة كبيرة من مبيعات الشركة خلال الفترة ما بين شهر أبريل ويونيو.

حققت شركة ابل نسبة كبيرة في مبيعات هواتف الأيفون خلال الربع الثاني من 2020 في السوق الصيني بشكل خاص، حيث إستطاع السوق الصيني أن يشهد زيادة في المبيعات بنسبة 225% خلال هذه الفترة.

في تقرير جديد نشر عبر شركة CINNO كُشِف عن مبيعات هواتف الأيفون التي وصلت إلى 13 مليون وحدة خلال الربع الثاني من عام 2020، والذي ساهم في الزيادة السنوية في مبيعات ابل بنسبة 62%.

Advertisements

ولقد ساهم السوق الصيني بشكل خاص في إرتفاع مبيعات هواتف الأيفون، حيث قامت عملاق التكنولوجيا بشحن 500000 وحدة إلى السوق الصيني، مما ساهم في إنتعاش مبيعات سلسلة هواتف iPhone 11 بشكل كبير.

من جانب أخر ساهم هاتف iPhone SE للعام 2020 في زيادة المبيعات بشكل ملحوظ، حيث شكل عامل جذب قوي للكثير من المستخدمين.

المصدر

اعلان





