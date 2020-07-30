تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف GALAXY M31S بسعر يبدأ من 260 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج رسمياً اليوم عن هاتف GALAXY M31S الذي ينطلق بقدرة بطارية 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، ويتوفر بسعر يبدأ من 260 دولار.

يأتي هاتف GALAXY M31S بشاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش وجودة عرض Full HD بلس، مع طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 3، كما يضم الهاتف ثقب للكاميرة الأمامية في الشاشة مميزة بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما يأتي هاتف GALAXY M31S برقاقة معالج Exynos 9611، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يأتي الهاتف بميزة Single Take، و Night Hyperlapse في الكاميرة.

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أيضاً يتميز هاتف Galaxy M31s بكاميرة رباعية مع مستشعر Sony IMX682 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 123 درجة، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، ويدعم المستشعر الأخير بدقة 5 ميجا بيكسل تصوير macro، كما تدعم الكاميرات تسجيل فيديو بدقة 4K.

ويضم هذا الإصدار بطارية ضخمة بسعة 6000 mAh، وتدعم هذه البطارية تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، والذي يأتي في محتوى الصندوق، ويدعم شحن الهاتف بشكل كامل خلال 97 دقيقة.

هاتف Galaxy M31s يأتي بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة One UI 2.1، وتوفر سامسونج هاتف Galaxy M31s باثنان من النماذج، حيث يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 260 دولار، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 286 دولار، كما ينطلق الهاتف باثنان من الألوان هما الأسود والأزرق.

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