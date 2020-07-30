جوجل تُجري محادثات مع سامسونج لتعويض Bixby بـ Google Assistant في هواتفها الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر اليوم، فيبدو أن شركة جوجل تجري محادثات مع شركة سامسونج بشأن صفقة من شأنها أن تدفع الشركة الكورية الجنوبية لتضمين المساعد الرقمي Google Assistant في هواتفها الذكية بدلاً من مساعدها الرقمي الخاص Bixby. بالإضافة إلى ذلك، ستتوقف شركة سامسونج أيضًا عن دعم متجر التطبيقات الخاص بها Galaxy Apps Store.
وتناقش الشركتان حاليًا الشروط المالية الدقيقة، ووفقا لمصادر قريبة من الموضوع، يجب الإنتهاء من الصفقة بحلول نهاية الأسبوع. أصدرت شركة سامسونج بيانًا إلى وكالة الأنباء Bloomberg حيث أكدت فيه من جديد إلتزامها بدعم خدماتها الخاصة ولكنها تعمل أيضًا ” بشكل وثيق مع جوجل وشركاء آخرين من أجل تقديم أفضل تجربة للعملاء “.
ذكرت جوجل أيضًا أنها تعمل على تحسين تجربة المستخدم مع شركائها المصنعين للهواتف الذكية، بما في ذلك سامسونج على الرغم من أنها لا تحاول إجبار الشركة الكورية الجنوبية على توفير متجرها الخاص ومساعدها الرقمي الخاص لعملائها.
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