الصور الرسمية للهاتف Galaxy Z Fold 2 القابل للطي تشق طريقها إلى الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم الإعلان رسميًا أخيرًا عن الهاتف القابل للطي Galaxy Z Fold 2 في الحدث الذي ستعقده شركة سامسونج في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل. بينما ننتظر ذلك، إليكم مجموعة من الصور الرسمية التي تستعرض لنا تصميم هذا الهاتف المنتظر من زوايا مختلفة، وهي الصور التي تعرض لنا Galaxy Z Fold 2 باللونين النحاسي والأسود.

كما أوضحت العديد من الشائعات من قبل، فالهاتف Galaxy Z Fold 2 سيأتي مع ثقب في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة الخارجية من أجل الكاميرا الأمامية، وإلى جانب ذلك، فقد تم أيضًا في الهاتف الجديد التخلص من القطع الكبير في الركن الأيمن العلوي من الشاشة الداخلية للهاتف وتعويضه بثقب من أجل الكاميرا الأمامية أيضًا، وبالتالي لا يوجد شيء جانبي كبير مربك. وبالعودة إلى الشاشة الخارجية، فقد تم تحسينها أيضًا بحيث أصبحت الآن تمتد على طول الهاتف ولم تعد تتوفر على ذلك الإطار العريض القبيح في الجزء العلوي والسفلي.





هذه الصور المسربة الجديدة تكشف لنا كذلك أن Galaxy Z Fold 2 سيأتي مع نفس تصميم ونظام الكاميرا المستخدم في الهاتف Galaxy Note 20، والذي ينبغي أن يتم الإعلان عنه أيضًا في نفس الحدث. الجهازين يتشاركان نفس اللون النحاسي كذلك.

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وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد ذكرت أن Galaxy Z Fold 2 الجديد سيصل مع شاشة خارجية بحجم 6.23 إنش، ومع شاشة داخلية بحجم 7.7 إنش علمًا أن كلا الشاشتين ستكونا بطبيعة الحال من نوع AMOLED. الشاشة الداخلية ستمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz. وبغض النظر عن الشاشات، فقد تردد أن هذا الهاتف سيأتي كذلك مع ثلاث كاميرات بدقة 12 ميغابكسل و64 ميغابكسل و12 ميغابكسل على التوالي في الخلف، ومع كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابكسل، وتردد كذلك أنه سيصل مع ذاكرة داخلية بحجم 512GB، ومع بطارية بسعة 4356mAh تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15W.





الشائعات المتعلقة بسعر الهاتف Galaxy Z Fold 2 متضاربة، فهناك من يقول بأن هذا الهاتف سيكون أرخص من Galaxy Fold الحالي، في حين يقول البعض أنه سيكلف نفس السعر. عمومًا، سنتأكد من كل شيء في الأسبوع المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.