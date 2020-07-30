الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy M31s مع شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش، وأربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما كان محورًا لعددًا من التسريبات في الفترة الماضية، قامت شركة سامسونج أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy M31s ليكون بذلك العضو الأحدث في تشكيلة Galaxy M Series الإقتصادية.

الهاتف Galaxy M31s الجديد يأتي مع شاشة Infinity-O sAMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 9611، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 6000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W.

الهاتف Galaxy M31s الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 5 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعلى ذكر الكاميرات، فالهاتف Galaxy M31s الجديد يأتي كذلك مع ميزة Single Take التي تقوم بإلتقاط ما يصل إلى 10 صور وفيديوهات بنقرة زر واحدة.

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وبغض النظر عن الكاميرات، فالهاتف Galaxy M31s الجديد يأتي كذلك مع تقنية الشحن العكسي مما يسمح له بالعمل كبطارية محمولة لشحن الأجهزة الأخرى، ويأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.1.

عمومًا، الهاتف Galaxy M31s الجديد سيُعرض للبيع بشكل رسمي إبتداءً من 6 أغسطس، وسيُكلف ما يُعادل 273 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، وما يُعادل 300 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB.